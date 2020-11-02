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رئيس الحكومة يلتقي رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 20:39 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي.

وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, الوضع العام في البلاد في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، والسبل الكفيلة للحد من انتشار هذا الفيروس.
كما تم الحديث حول توجهات الحكومة فيما يخص قانون المالية التكميلي ومشورع قانون الميزانية لسنة 2021.


وتطرق اللقاء الى أهم النقاط التي يجب التنسيق حولها مع الحكومة خاصة مشاريع القوانين والاصلاحات الكبرى.

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