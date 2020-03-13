عياض اللومي: الّي يعملو فيه المليكي وشرف الدين انقلاب والّي يحب يخرج من قلب تونس لازمو يخرج مالبرلمان

Vendredi 13 Mars 2020
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باب نات - وصف الخميس 12 مارس، القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي، زميليه المستقيلين من الحزب رضا شرف الدين وحاتم المليكي بالانقلابيّيْن.
وأفاد اللومي في حوار على قناة حنبعل, أن المليكي وشرف الدين طلبا من نبيل القروي التخلّي عن رئاسة الحزب لفائدتهما باعتبار أن القروي لديه ملفات قضائية وعلّق اللومي قائلا "هذي دبارة الفار على مولا الدّار".
وتابع مستنكرا "القروي مؤسّس الحزب، شنوّة الكلام هذايا، هذا تمشّي انقلابي" وأشار إلى أن حاتم المليكي ورضا شرف الدين هما الذي يقودان هذا الانقلاب معتبرا أن بقية الأعضاء المستقيلين مغرّر بهم من طرفهما.
وأضاف في نفس السياق "أحنا نحاولو نفهّموا المجموعة المغرّر بها آما الّي شادد صحيح بش يمشي ربّي يوجّهو خير" مشدّدا على أن من يرغب في مغادرة الحزب عليه أيضا الخروج من مجلس النواب.
باب نات - وصف الخميس 12 مارس، القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي، زميليه المستقيلين من الحزب رضا شرف الدين وحاتم المليكي بالانقلابيّيْن.
وأفاد اللومي في حوار على قناة حنبعل, أن المليكي وشرف الدين طلبا من نبيل القروي التخلّي عن رئاسة الحزب لفائدتهما باعتبار أن القروي لديه ملفات قضائية وعلّق اللومي قائلا "هذي دبارة الفار على مولا الدّار".
وتابع مستنكرا "القروي مؤسّس الحزب، شنوّة الكلام هذايا، هذا تمشّي انقلابي" وأشار إلى أن حاتم المليكي ورضا شرف الدين هما الذي يقودان هذا الانقلاب معتبرا أن بقية الأعضاء المستقيلين مغرّر بهم من طرفهما.
وأضاف في نفس السياق "أحنا نحاولو نفهّموا المجموعة المغرّر بها آما الّي شادد صحيح بش يمشي ربّي يوجّهو خير" مشدّدا على أن من يرغب في مغادرة الحزب عليه أيضا الخروج من مجلس النواب.
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