تجارة الكورونا: 500 مليم مقابل غسل اليدين في الأماكن التي خصصتها البلدية بصفة مجانية؟؟

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - خصصت بلدية تونس عددا من الأماكن في محيط عدد من محطات النقل بالعاصمة مجهزة بالماء والصابون حتي يتمكن المارة من غسل أيديهم بصفة دورية ومجانية وذلك في اطار التوقّي من فيروس كورونا.
وفوجئ المواطنون بوجود "عصابات " جعلت الدخول لغسل الأيدي بمقابل مادي مثلما تظهره الصور المرافقة حيث لا يتم السماح لمن يرغب في غسل يديه الا بعد دفع 500 مليم.
وقد أثار ذلك غضب واستياء المارة الذين دعوا السلطات الأمنية للتدخل ووضع حد لهذه الممارسات التي جعلت من "فيروس الكورونا" استثمارا وتجارة.
وكانت مصالح بلدية تونس قامت منذ يوم أمس بتركيز وحدات صحية لغسل الأيدي ( des lavabos ) في برشلونة ، الباساج ومحطة تونس البحرية كما قامت أيضا بتطهير عدة فضاءات عمومية ومساحات تجارية كبرى بالمدينة والتي تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين.
باب نات - خصصت بلدية تونس عددا من الأماكن في محيط عدد من محطات النقل بالعاصمة مجهزة بالماء والصابون حتي يتمكن المارة من غسل أيديهم بصفة دورية ومجانية وذلك في اطار التوقّي من فيروس كورونا.
وفوجئ المواطنون بوجود "عصابات " جعلت الدخول لغسل الأيدي بمقابل مادي مثلما تظهره الصور المرافقة حيث لا يتم السماح لمن يرغب في غسل يديه الا بعد دفع 500 مليم.
وقد أثار ذلك غضب واستياء المارة الذين دعوا السلطات الأمنية للتدخل ووضع حد لهذه الممارسات التي جعلت من "فيروس الكورونا" استثمارا وتجارة.
وكانت مصالح بلدية تونس قامت منذ يوم أمس بتركيز وحدات صحية لغسل الأيدي ( des lavabos ) في برشلونة ، الباساج ومحطة تونس البحرية كما قامت أيضا بتطهير عدة فضاءات عمومية ومساحات تجارية كبرى بالمدينة والتي تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين.
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