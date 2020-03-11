في لقاءه بسفير الاتحاد الأوروبي... العزابي يؤكد على أهمية الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - كان التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ومدى التقدم في تنفيذ البرامج إلى جانب الفرص المتاحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم محمد سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ب Patrice BERGAMINI، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
كما كان اللقاء وفق بلاغ وزارة التنمية والاستثمار , فرصة قدم خلالها الوزير أولويات الحكومة وبرنامج عملها في المدى القصير خاصة على مستوى استقرار الوضع الاقتصادي والمالي وكذلك الاجتماعي والعمل على تفعيل الإصلاحات ذات العلاقة.
وشدد محمد سليم العزابي، على أهمية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وما تتميز به من متانة وتنوع، معربا عن الحرص لمزيد تعميقها خاصة في ضوء صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي وتأثيراته على سائر البلدان من ذلك تونس.
من جانبه أعرب BERGAMINI، عن ارتياحه لنسق تقدم تنفيذ مختلف برامج التعاون بين الجانبين مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ومزيد تعزيز الشراكة القائمة وتعميقها.
باب نات - كان التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ومدى التقدم في تنفيذ البرامج إلى جانب الفرص المتاحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم محمد سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ب Patrice BERGAMINI، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
كما كان اللقاء وفق بلاغ وزارة التنمية والاستثمار , فرصة قدم خلالها الوزير أولويات الحكومة وبرنامج عملها في المدى القصير خاصة على مستوى استقرار الوضع الاقتصادي والمالي وكذلك الاجتماعي والعمل على تفعيل الإصلاحات ذات العلاقة.
وشدد محمد سليم العزابي، على أهمية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وما تتميز به من متانة وتنوع، معربا عن الحرص لمزيد تعميقها خاصة في ضوء صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي وتأثيراته على سائر البلدان من ذلك تونس.
من جانبه أعرب BERGAMINI، عن ارتياحه لنسق تقدم تنفيذ مختلف برامج التعاون بين الجانبين مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ومزيد تعزيز الشراكة القائمة وتعميقها.
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