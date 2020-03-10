بلدية بن عروس تقرّر تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات بالجهة للتوقي من فيروس " كورونا "

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- قرر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي وبالإعتماد على سلطاته الضبطية وللتوقّي من العدوى من "فيروس كورونا " تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات المزمع أجراؤها بقاعات البلدية ودوائرها بداية من اليوم الخميس العاشر من مارس 2020 إلى أجل لاحق .كما دعت البلدية المنظمات والجمعيات والمواطنين إلى إرجاء الأنشطة المماثلة بالمنطقة البلدية حتى اشعار آخر . .