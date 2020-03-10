بلدية بن عروس تقرّر تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات بالجهة للتوقي من فيروس " كورونا "

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - قرر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي وبالإعتماد على سلطاته الضبطية وللتوقّي من العدوى من "فيروس كورونا " تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات المزمع أجراؤها بقاعات البلدية ودوائرها بداية من اليوم الخميس العاشر من مارس 2020 إلى أجل لاحق .
كما دعت البلدية المنظمات والجمعيات والمواطنين إلى إرجاء الأنشطة المماثلة بالمنطقة البلدية حتى اشعار آخر . .
باب نات - قرر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي وبالإعتماد على سلطاته الضبطية وللتوقّي من العدوى من "فيروس كورونا " تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات المزمع أجراؤها بقاعات البلدية ودوائرها بداية من اليوم الخميس العاشر من مارس 2020 إلى أجل لاحق .
كما دعت البلدية المنظمات والجمعيات والمواطنين إلى إرجاء الأنشطة المماثلة بالمنطقة البلدية حتى اشعار آخر . .
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Par:amor2 (Switzerland )
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