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بلدية بن عروس تقرّر تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات بالجهة للتوقي من فيروس " كورونا "

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - قرر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي وبالإعتماد على سلطاته الضبطية وللتوقّي من العدوى من "فيروس كورونا " تأجيل كل التظاهرات والإجتماعات والندوات المزمع أجراؤها بقاعات البلدية ودوائرها بداية من اليوم الخميس العاشر من مارس 2020 إلى أجل لاحق .
كما دعت البلدية المنظمات والجمعيات والمواطنين إلى إرجاء الأنشطة المماثلة بالمنطقة البلدية حتى اشعار آخر . .



  
  
  

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