قابس: 14 شخصا يخضعون للعزل الصحي الذاتي

Lundi 09 Mars 2020



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أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، الاثنين، بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعزل الصحي الذاتي بولاية قابس يبلغ حاليا 14 شخصا.وأوضح في تصريح أدلى به عشية اليوم الاثنين لمراسل "وات"، أنه تم أخذ عينات من ثلاثة أشخاص ممن شملهم هذا الاجراء، من قبل فريق الإسعافات الطبية الاستعجالية وتحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحاليل كانت سلبية، وأثبتت عدم اصابتهم بفيروس كورونا.واعتبر الشاوش أن "الوضع الصحي بولاية قابس مطمئن"، وأن خلية اليقظة التي تم إحداثها بالادارة الجهوية للصحة بقابس للتوقي من فيروس كورونا تعمل بدون انقطاع، مبينا أن الاشخاص الذي يخضعون للعزل الصحي الذاتي يتمتعون بالمتابعة الصحية اللازمة.