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عبير موسي تطرد النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب بسبب حضورها في اجتماع نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - أصدر الإثنين 2 مارس، الحزب الدستوري الحر بيانا اعلن من خلاله تجميد عضوية عضو اللجنة المركزية، النائبة لمياء جعيدان واقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان.
وبرر الحزب قرار تجميد عضوية لمياء جعيدان وطردها من الكتلة بحضورها يوم 1 مارس في اجتماع نظمه بقصر هلال سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الاخوان حسب نص البيان

وكان المجتمع المدني بقصر هلال، من ولاية المنستير، نظّم يوم الأحد اجتماع عام بمدينة قصر هلال، تحت شعار "قصر هلال .. تواصل الأجيال من أجل تونس"، وذلك بمناسبة الذكرى 86 لانبعاث الحزب الحر الدستوري الجديد (في 2 مارس 1934)، وبحضور عدد من الوزراء السابقين في الحكومات المتعاقبة منذ زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حضور رئيس حزب البديل التونسي والأمين العام لحركة مشروع تونس وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومن المناضلين من الرعيل الأوّل.


  
  
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 199039

Mandhouj  (France)  |Lundi 02 Mars 2020 à 23h 17m |           
عبير موسي ليست إنسان يفكر، هي ظاهرة مرضية و ستمضي. الشعب التونسي شعب أرقى من ثقافة الاقصاء. شعب يؤمن بالحرية و بالكرامة، و شعب معطاء. صحيح 75 استعمار و 55 دكتاتورية اثروا فيه سلبا كثيراً. لكن ثقافة التعايش و الرشد ستغلب. و يكفي طرد سيدها، أو بالأحرى هروبه، كدليل على أن هذا الشعب قاعد يستيقظ. و سيفعل. ثم لا ننسى مال الثورة المضادة ماذا يفعل . في تونس الثورة على الظلام و على الظلم الذي كرسته الدكتاتورية، مستمرة، و ستتحول أكثر فأكثر لحالة وعي ستعصف
بالرذالة .

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 02 Mars 2020 à 22h 09m |           
يعطيها كورونا من الصنف العالي
يجيها في اللي في بالي

Sly  (Tunisia)  |Lundi 02 Mars 2020 à 22h 07m |           
عادي ...ماذا تنتضرون من الكلوشارة بعير موسي



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