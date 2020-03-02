عبير موسي تطرد النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب بسبب حضورها في اجتماع نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- أصدر الإثنين 2 مارس، الحزب الدستوري الحر بيانا اعلن من خلاله تجميد عضوية عضو اللجنة المركزية، النائبة لمياء جعيدان واقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان.وبرر الحزب قرار تجميد عضوية لمياء جعيدان وطردها من الكتلة بحضورها يوم 1 مارس في اجتماع نظمه بقصر هلال سياسيون صوتوا لحكومة الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الاخوان حسب نص البيانوكان المجتمع المدني بقصر هلال، من ولاية المنستير، نظّم يوم الأحد اجتماع عام بمدينة قصر هلال، تحت شعار "قصر هلال .. تواصل الأجيال من أجل تونس"، وذلك بمناسبة الذكرى 86 لانبعاث الحزب الحر الدستوري الجديد (في 2 مارس 1934)، وبحضور عدد من الوزراء السابقين في الحكومات المتعاقبة منذ زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حضور رئيس حزب البديل التونسي والأمين العام لحركة مشروع تونس وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومن المناضلين من الرعيل الأوّل.