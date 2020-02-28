Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - إنتظم مساء يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تنصيب هشام المشيشي وزيرا للدّاخليّة خلفا لهشام الفراتي .
وجرى الموكب بحضور ثلة من الإطارات الأمنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة والمديرين العامّين بمختلف الأسلاك والإدارات التابعة لوزارة الدّاخليّة.
باب نات - إنتظم مساء يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تنصيب هشام المشيشي وزيرا للدّاخليّة خلفا لهشام الفراتي .
وجرى الموكب بحضور ثلة من الإطارات الأمنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة والمديرين العامّين بمختلف الأسلاك والإدارات التابعة لوزارة الدّاخليّة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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