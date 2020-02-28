Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- إنتظم مساء يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تنصيب هشام المشيشي وزيرا للدّاخليّة خلفا لهشام الفراتي .وجرى الموكب بحضور ثلة من الإطارات الأمنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة والمديرين العامّين بمختلف الأسلاك والإدارات التابعة لوزارة الدّاخليّة.