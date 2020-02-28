آل الشابّي يواصلون نشر غسيل العائلة وشقيق علاء يدعوه للعلاج بالقرآن للتخلّص من الشيطان!

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - واصلت عائلة الشابي نشر غسيل العائلة بتدوينة جديدة لوالد ذكرى الشابي وشقيق علاء، منجي الشابي نشرها مساء الخميس 27 فيفري.
وبعد أن تحدّث علاء الشابي في تدوينة سابقة عن عصابة في حديثه عن شقيقه وابنته ذكرى، ردّ شقيقه بتدوينة تحمل عنوان "العصابة أرفق من الشياطين".
وقال منجي الشابي في إشارة الي رملة زوجة علاء "لقد دخل شيطان ماكر حاقد فاجر عائلتنا ففرق بين الأخ وأخيه وفرق بين علاء وأفراد عائلته وأبعده عن أصدقائه ومنهم من كان عزيزا على قلبه وكان خليله وصديقه المقرب جدا".
وتابع قائلا "لقد تفطنت لخطط هذا الشيطان من المؤهلة الأولى... مقاصده واهدافه وغاياته الخبيثة وأساليبه وخاصة تاريخه المظلم في العالم السفلي الدنيء وارتباطاته بالشياطين والمردة والعفاريت والعياذ بالله العلي العظيم، كيف الخلاص يا أخي؟".
ودعا منجي الشابي شقيقه علاء الي العلاج بالقرآن وخاطبه قائلا "الأمر سهل: اللجوء لله وكتابه الكريم... عليك بأية الكرسي والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة مما سيضعف كيده ويقلل تأثيره عليك أما نهايته فاتركها لي سأتلو صباحا ومساء آيات الحرق المهلكة للشياطين والمردة فيصبحون رمادا تذروه الرياح".
باب نات - واصلت عائلة الشابي نشر غسيل العائلة بتدوينة جديدة لوالد ذكرى الشابي وشقيق علاء، منجي الشابي نشرها مساء الخميس 27 فيفري.
وبعد أن تحدّث علاء الشابي في تدوينة سابقة عن عصابة في حديثه عن شقيقه وابنته ذكرى، ردّ شقيقه بتدوينة تحمل عنوان "العصابة أرفق من الشياطين".
وقال منجي الشابي في إشارة الي رملة زوجة علاء "لقد دخل شيطان ماكر حاقد فاجر عائلتنا ففرق بين الأخ وأخيه وفرق بين علاء وأفراد عائلته وأبعده عن أصدقائه ومنهم من كان عزيزا على قلبه وكان خليله وصديقه المقرب جدا".
وتابع قائلا "لقد تفطنت لخطط هذا الشيطان من المؤهلة الأولى... مقاصده واهدافه وغاياته الخبيثة وأساليبه وخاصة تاريخه المظلم في العالم السفلي الدنيء وارتباطاته بالشياطين والمردة والعفاريت والعياذ بالله العلي العظيم، كيف الخلاص يا أخي؟".
ودعا منجي الشابي شقيقه علاء الي العلاج بالقرآن وخاطبه قائلا "الأمر سهل: اللجوء لله وكتابه الكريم... عليك بأية الكرسي والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة مما سيضعف كيده ويقلل تأثيره عليك أما نهايته فاتركها لي سأتلو صباحا ومساء آيات الحرق المهلكة للشياطين والمردة فيصبحون رمادا تذروه الرياح".
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