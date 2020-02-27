في محكمة الاستئناف: وزير التربية السابق حاتم بن سالم يخسر قضيته امام الصحفية منى البوعزيزي

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - خسر الخميس 27فيفري، وزير التربية السابق حاتم بن سالم قضيته التي رفعها في محكمة الاستئناف بتونس ضد الصحفية ورئيسة قسم التحقيقات الاستقصائية بجريدة الشروق منى البوعزيزي بعد ان طالب بتعويض للدولة لتونسية بقيمة 150 ألف دينار بسبب "اهانتها له" على حد وصفه من قبل الصحفية التي نشرت تحقيقات حول ملف فساد بوزارة التربية...
وكان الوزير تقدّن بشكاية ضدّ البوعزيزي على خلفية خبر في شكل تصريح نقلته البوعزيزي عن القيادي السابق بحركة النهضة والامين العام الحالي لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي.
وكان الشعيبي قد صرّح للبوعزيزي بتاريخ 03 أفريل 2018 إنّ وزير التربية حاتم بن سالم "قام باستئناف قرار طرده من التدريس بعد ان أعلن مساندته المطلقة لنقابة الثانوي والأساتذة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة".
ونقلت عن الشعيبي قوله ان حاتم بن سالم "عاد ليكرر نفس ممارساته الديكتاتورية ضد كل من يخالفه الراي ويعارض قراراته وتهجمه على الأساتذة".
باب نات - خسر الخميس 27فيفري، وزير التربية السابق حاتم بن سالم قضيته التي رفعها في محكمة الاستئناف بتونس ضد الصحفية ورئيسة قسم التحقيقات الاستقصائية بجريدة الشروق منى البوعزيزي بعد ان طالب بتعويض للدولة لتونسية بقيمة 150 ألف دينار بسبب "اهانتها له" على حد وصفه من قبل الصحفية التي نشرت تحقيقات حول ملف فساد بوزارة التربية...
وكان الوزير تقدّن بشكاية ضدّ البوعزيزي على خلفية خبر في شكل تصريح نقلته البوعزيزي عن القيادي السابق بحركة النهضة والامين العام الحالي لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي.
وكان الشعيبي قد صرّح للبوعزيزي بتاريخ 03 أفريل 2018 إنّ وزير التربية حاتم بن سالم "قام باستئناف قرار طرده من التدريس بعد ان أعلن مساندته المطلقة لنقابة الثانوي والأساتذة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة".
ونقلت عن الشعيبي قوله ان حاتم بن سالم "عاد ليكرر نفس ممارساته الديكتاتورية ضد كل من يخالفه الراي ويعارض قراراته وتهجمه على الأساتذة".
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Par:karimyousef (France )
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