برهان بسيس: خطاب الفخفاخ مبشر لكن وعوده كبيرة ومن الصعب ان تصمد مع حزام سياسي متحول

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - قال الاعلامي برهان بسيس في حوار عبر امواج اذاعة "ifm" ان خطاب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مبشر في البرلمان مضيفا " لكن وعوده كبيرة ولا اعتقد انها ستصمد خاصة وان حزامها السياسي هش" مستدلّا بحركة النائب عن التيار نعمان العش الذيب اللذي قام بتمزيق الوثيقة التعاقدية في البرلمان وكانه ليس جزء من الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ".
وكان مجلس نواب الشعب،منح فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
باب نات - قال الاعلامي برهان بسيس في حوار عبر امواج اذاعة "ifm" ان خطاب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مبشر في البرلمان مضيفا " لكن وعوده كبيرة ولا اعتقد انها ستصمد خاصة وان حزامها السياسي هش" مستدلّا بحركة النائب عن التيار نعمان العش الذيب اللذي قام بتمزيق الوثيقة التعاقدية في البرلمان وكانه ليس جزء من الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ".
وكان مجلس نواب الشعب،منح فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
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Par:ajanoub (France )
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