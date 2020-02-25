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راشد الخياري : ''سيتم جلد وزير التربية سياسيا داخل البرلمان''

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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علّق النائب راشد الخياري على تصريحات وزير التربية، حاتم بن سالم التي قال فيها إن الوزارة رفعت قضية بالنواب الذين تجاوزوا القانون وقاموا بالتحوّل إلى مدرسة المكفوفين ببئر القصعة دون الحصول على إذن وترخيص رسمي.

وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن تهديد الوزير الذي وصفه "بسليل مدرسة الاستبداد"، لنواب الشعب سابقة خطيرة، وفق تعبيره.
وأكد أنه سيتم استدعاؤه إلى البرلمان و"جلده سياسيا"، لأنه تستر على قضية تحرّش بقاصرات.


وأشار الخياري إلى أن أهالي المتضررين تقدموا بشكايات في الغرض منذ مدّة لكن الوزير لم يحرّك ساكنا.

المصدر جوهرة

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198675

MedTunisie  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 22h 24m |           
جل الوزراء على شاكلة حاتم بن سالم



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