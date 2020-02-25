لزهر العكرمي يستقيل مـن الحكومة

Mardi 25 Février 2020



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صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020، يتعلق بقبول استقالة المستشار لدى رئيس الحكومة لزهر العكرمي.يُذكر أن لزهر العكرمي تم تعيينه مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون السياسية في شهر جوان الماضي.