Radio Babnet Tunisie  Abdelwahab - يا ليل يا روحي   

لزهر العكرمي يستقيل مـن الحكومة

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 12 ث

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020، يتعلق بقبول استقالة المستشار لدى رئيس الحكومة لزهر العكرمي.
يُذكر أن لزهر العكرمي تم تعيينه مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون السياسية في شهر جوان الماضي.



  
  
  

rtt-86865dc154624fb2e98b47824375e09b-2020-02-25 19:43:01






0 de 0 commentaires pour l'article 198663



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الثلاثاء 25 فيفري 2020 | 1 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
16°
 16° % 44 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1419°-1016°-820°-724°-9
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (25 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fév)   151,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582673178|198663 2021|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires