Radio Babnet Tunisie  Farid - أول همسة   

الياس الفخفاخ يستقبل سيف الدين مخلوف وراشد الخياري

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - استقبل الإثنين 24 فيفري، المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ بدار الضيافة بقرطاج، كل من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب عن حزب السيادة راشد الخياري.




وحسب بيان للصفحة الرسمية لالياس الفخفاخ فقد شدّد لضيوفه، على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف السياسية لخلق مناخ من الثقة وإكساب العمل الحكومي والبرلماني النجاعة المطلوبة لتحقيق أهداف المرحلة.


  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198557

MedTunisie  ()  |Lundi 24 Février 2020 à 13h 41m |           
قمة في الخزعبلات يقضيه ثم يستدعيه

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 12h 11m |           
Bla Bla Bla
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