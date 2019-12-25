القضاء ينظر في الشكاية التى رفعها فتحي العيوني في حقّ عماد دغيج القيادي بحزب ائتلاف الكرامة

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - نظرت اليوم الأربعاء الدائرة الجناحبة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التى رفعها فتحي العيوني رئيس المجلس البلدي بالكرم الغربي على عماد دغيج القيادي بحزب ائتلاف الكرامة من اجل تهمة التهديد بالقتل.
وقد قررت المحكمة اليوم تاجيل القضية لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع في القضية وحجزها أثر الجلسة لتحديد موعد لها .
واكد العيوني في الشكاية ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وقد قررت المحكمة اليوم تاجيل القضية لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع في القضية وحجزها أثر الجلسة لتحديد موعد لها .
واكد العيوني في الشكاية ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
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