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الناصفي : النهضة ورّطت ''التيار'' و''حركة الشعب''

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي إنه لم يعد أمام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي سوى إما تشكيل حكومة كفاءات أو السير نحو المجهول، وفق تعبيره.

وأوضح في مداخلة له اليوم في اذاعة الجوهرة أن السيناريو المجهول هو تشكيل حكومة برئاسة شخصية يختارها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن حزب "تحيا تونس" كان ينتظر اختيار يوسف الشاهد لمواصلة رئاسة الحكومة.


وأضاف أيضا أن "التيار" و"حركة الشعب" كانا ينتظران بدورهما أن يختار قيس سعيّد رئيسا قريبا منهما لكن هذا السيناريو لم يتحقق "وطاح في الماء"، حسب قوله.



Credits Jawhara FM


النهضة ورّطت ''التيار'' و''حركة الشعب''

وحمّل حسونة الناصفي ما آلت إليه الأوضاع الحالية إلى الأحزاب الفائزة في الانتخابات وخاصة حركة النهضة.

وأضاف أن "التيار" و "حركة الشعب" أرادا توريط النهضة من خلال انسحابهما من المشاورات وعدم المشاركة في الحكومة، كما أن النهضة قامت بتوريطهما أيضا بعد إعلانها عن عدم رغبتهما في المشاركة في الحكم.


Credits Jawhara FM

وقال الناصفي إن كتلة الإصلاح الوطني لم تتفاجأ بقرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتشكيل حكومة كفاءات خالية من الأحزاب وأنها توقعت ذلك منذ البداية.
وأكد أن "هناك أطراف كانت تدفع للتفاوض تحت الطاولة و تعتبر أن أصوات حزب "قلب تونس" حلال في انتخابات رئاسة المجلس وحرام في المشاركة في الحكم".

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194929

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 15h 01m |           
النهضة لم تتحالف وإنما اتفقت رئاسة مقابل نيابة رئاسة أما اقتنعت أن
التيار وحركة الشعب لا هم لهما سوى ابعادها عن الفعل.
أما فيما تعلق بالتحالف في الحكومة فلم يكن مطروحا ولا مقبولا حتى من قواعد النهضة نفسها
أرادت التحالف مع التيار وحركة الشعب ولكنهما أثبتا انعدام مسؤولية كاملة
يكفي أن تستمعوا إلى ما قاله جوهر بن مبارك والعجيلي لتتبينوا مدى اعدام المسؤولية عند هذين الحزبين وكشفت حقيقتهما وعندما رأت أنه ما عاد من أمل فيهما وأنهما ما قبلا إلا للتآمر سحبت من
تحتهما البساط وعرتهما وأفرغتهما منهما تلك الغوغائية ( والثورية المزعومة")
فالذي يشترط على رئيس حكومة مكلف أن يعطي رأيه في الاتفاق الليبي التركي لا يملك جدية في العمل ولا في خدمة الشعب
فهل مشكلة الشعب التونسي " الاتفاق الليبي التركي"
أما عبو فقد أعطي أكثر مما طلب ولكن الهام رفضت من منطلق " الشريعة على جثتي"
والمشكلة الحقيقية: لم يحترموا من انتخبوهم
فقد انتخبوهم ليحكموا ففضلوا الربوة
والراتب مضمون 5 سوات وليذهب المنتخبون وأصواتهم إلى الجحيم بعد أن ضمنوا كرسيا في البرلمان

Karimyousef  (France)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 14h 32m |           
تخلويص النهضة ظهر للعيان و لا حد فهمه.فلماذا قبلت بالتحالف مع قلب تونس في البرلمان و رفضت التحالف معه في تكوين حكومة.هذا التذبذب جعل النهضة حركة بلا بوصلة و هاهي الآن مرغمة على التحالف معه،كان ألاحسن التنسيق مع هذا الحزب منذ البداية لأن له يستمد شرعيته من الصندوق و رئيسه هزم مورو.



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