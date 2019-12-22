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العلوي: كي قلنالكم راهم يضيعو في الوقت على التوانسة وماعينهمش باش يحكموا قلتولنا تدافعو على النهضة

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - شن النائب عن ائتلاف الكرامة عبد الطيف العلوي هجوما ضد التيار الديمقراطي وحركة الشعب بسبب رفضهما المشاركة في الحكم رغم الاستجابة لشروطهما.

وكتب العلوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"واضحة الأمور توة ولاّ نزيدوا نوضّحوا؟

نهار اللي قلنا راهم ماعينهمش باش يحكموا ويضيّعوا في الوقت، قلتوا تدافعوا على النهضة؟
نهار اللي قلنا راهم عندهم فيتو من أطراف أخرى على حركة النهضة وما يحبوهاش تكون حكومتها اللي خوّلهالها الدستور قلتوا تدافعوا على النهضة!
نهار اللي قلنا راهم عندهم تكمبينة أخرى ويدزّوا فيها لحكومة الرئيس، قلتوا تدافعوا على النهضة!
نهار اللي قلنا راهم آخر همّهم مصلحة البلاد ومقاومة الفساد والبلّوط اللي تسمعوا فيه الكلّ، قلتوا تدافعوا على النهضة!
نهار اللي قلنا راهم فيهم جماعة انقلابيين وجماعة باراشوك لاتحاد الشغل وسفارة فغانسا وجماعة مازالوا عايشين بلوجيسيال 56، قلتولنا تدافعوا على النهضة!
طيّب ياسيدي... هانوا العرض قدّامكم! دروس بالمجّان! واللّي ما يقراش وما يتعلّمش، الله لا يكوّن فيه!"



  
  
     
  

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