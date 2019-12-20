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إجتماع حاسم بدار الضيافة بقرطاج يجمع ممثلي 5 أحزاب

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - ينعقد منذ عصر اليوم إجتماع حاسم بدار الضيافة بقرطاج يجمع ممثلين عن حزب التيار الديمقراطي وحركتي النهضة والشعب وحزب تحيا تونس وائتلاف الكرامة بالمكلف بتشكيل الحكومة القادمة الحبيب الجملي.

ويعتبر هذا الاجتماع حاسما في تركيبة الائتلاف الحكومي الذي سيسند حكومة الحبيب الجملي المرتقبة ويعطي لهذا الأخير الضوء الأخضر لإعلان تركيبة الحكومة وإحالتها على رئيس الجمهورية والبرلمان في وقت لاحق.



وكان أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك قد أكد اليوم إثر لقائه رئيس الحكومة المكلّف أنّ الأحزاب توصلت فيما بينها إلى اتفاق كامل وشامل في علاقة بتوزيع الحقائب التي طالب به التيار الديمقراطي ، مشيرا إلى انّ التيار قبل بالعرض الذي تقدّمت به حركة النهضة في إطار مكتبه السياسي والذي يشمل الحقائب الوزاريّة الذي سيتولاها التيار الديمقراطي .

يذكر انّ جوهر بن مبارك قد قاد صحبة الاعلامي الحبيب بوعجيلة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسيّة.

وكان الجملي قد التقى يوم 12 ديسمبر الجاري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطلب مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.

  
  
     
  

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