تأجيل محاكمة محمد الغنوشي الوزير الأول سابقا وعدة وزراء سابقين الى يوم 9مارس 2020

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - باشرت أمس جلسة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية تعلقت بالفساد في المجال العقاري ببعض الجهات بالبحيرة وبحدائق قرطاج شملت الابحاث فيها كل من محمد الغنوشي الوزير الأول الذي حضر جلسة المحاكمة و صلاح الدين الشريف وحضر محاميه وطلب التأخير ايضا متعهدا باحضار منوبه كما حضر المنجي صفرة المستشار الاقتصادي لبن علي سابقا كما لم يحضر كل من فؤاد دغفوس وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا وحضر محاميه وبين انه قدم اعلام نيابة في حقه و بين ان منوبه كان حضر في جلسة سابقة كما لم تحضر زينب الكيلاني وبشير التكاري وزير الشؤون الدينية ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق رضا قريرة في حين حضر زهير المظفر وزير املاك الدولة سابقا وحضر محاميه وقدم اعلام نيابة في حقه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع كما لم يحضر سليمان ورق المدير العام للديوانة سابقا وتبين انه لم يصله الاستدعاء وليلى الطرابلسي زوجة بن علي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري المحالين بحالة فرار ...
كما لم يحضر المتهم محمد الطاهر باباي وبلقاسم العبدلي وفخر الدين المسعي وصهر بن علي وحضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع وتعهد باحضار منوبه في الجلسة المقبلة في حين لم يحضر المنسوب له الانتهاك محمد الصادق العوني ويوسف الميموني وطلب محاموهما التاخير واحضار منوبيهم ..
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كما لم يحضر المتهم محمد الطاهر باباي وبلقاسم العبدلي وفخر الدين المسعي وصهر بن علي وحضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع وتعهد باحضار منوبه في الجلسة المقبلة في حين لم يحضر المنسوب له الانتهاك محمد الصادق العوني ويوسف الميموني وطلب محاموهما التاخير واحضار منوبيهم ..
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