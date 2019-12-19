سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجريمة من الباب الكبير

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - شهدت الجلسة العامة بالبرلمان في الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للاعلان عن تركيبة اللجان البرلمانية حالة من التشنج وتبادل التهم بعد اتهام النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقيام بتعيينات وعقود عمل اعتبرها تمس من حيادية الادارة ومن شأنها خلق مكتب مجلس موازي لمكتب البرلمان وادارة موازية لادارة البرلمان، وفق تعبيره.
وفي هذا الاطار وجّهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة "ما اقترفته بالتعيينات في المجلس يدخل في عالم الجريمة.. فمرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير".
وتابعت عبو لرئيس البرلمان" انت صنعت ادارة موازية في البرلمان ” مضيفة ان التعيينات التي قمت بها لا تندرج ضمن الادارة ولا ضمن مكتب المجلس.
وقالت سامية عبو ان الفصل 57 ينص على ان "اعضاء مكتب المجلس هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه وعلى انه اذا اراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل ادارية او قانونية مثلا فلا مشكل في ذلك اما ان يتم تعيين تحت غطاء مستشار وهو في الان نفسه يضطلع بخطة ادارية دون ان يكون موظف ودون انتداب فهذا يعتبر ادارة موازية"
الفيديو: الدقيقة 27 و30ث
وفي هذا الاطار وجّهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة "ما اقترفته بالتعيينات في المجلس يدخل في عالم الجريمة.. فمرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير".
وتابعت عبو لرئيس البرلمان" انت صنعت ادارة موازية في البرلمان ” مضيفة ان التعيينات التي قمت بها لا تندرج ضمن الادارة ولا ضمن مكتب المجلس.
وقالت سامية عبو ان الفصل 57 ينص على ان "اعضاء مكتب المجلس هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه وعلى انه اذا اراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل ادارية او قانونية مثلا فلا مشكل في ذلك اما ان يتم تعيين تحت غطاء مستشار وهو في الان نفسه يضطلع بخطة ادارية دون ان يكون موظف ودون انتداب فهذا يعتبر ادارة موازية"
الفيديو: الدقيقة 27 و30ث
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Par:Azzah (France )
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