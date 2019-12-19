Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجريمة من الباب الكبير

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - شهدت الجلسة العامة بالبرلمان في الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للاعلان عن تركيبة اللجان البرلمانية حالة من التشنج وتبادل التهم بعد اتهام النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقيام بتعيينات وعقود عمل اعتبرها تمس من حيادية الادارة ومن شأنها خلق مكتب مجلس موازي لمكتب البرلمان وادارة موازية لادارة البرلمان، وفق تعبيره.

وفي هذا الاطار وجّهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة "ما اقترفته بالتعيينات في المجلس يدخل في عالم الجريمة.. فمرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير".
وتابعت عبو لرئيس البرلمان" انت صنعت ادارة موازية في البرلمان ” مضيفة ان التعيينات التي قمت بها لا تندرج ضمن الادارة ولا ضمن مكتب المجلس.

وقالت سامية عبو ان الفصل 57 ينص على ان "اعضاء مكتب المجلس هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه وعلى انه اذا اراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل ادارية او قانونية مثلا فلا مشكل في ذلك اما ان يتم تعيين تحت غطاء مستشار وهو في الان نفسه يضطلع بخطة ادارية دون ان يكون موظف ودون انتداب فهذا يعتبر ادارة موازية"

الفيديو: الدقيقة 27 و30ث



  
  
     
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 194649

Slimene  (France)  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 13h 20m |           
@lechef.Ce n'est pas à un individu de porter plainte mais c'est le rôle du ministère de la justice de le faire

Karimyousef  (France)  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 13h 04m |           
لا أحد يتكلم عن مشاغل الشعب،كلها مناوشات حزبية.رغم أنى لا اشاطر عبو على ما قالتهو و لكن هناك حقيقة واضحة جدا هو وجود الغنوشى على رأس هذا البرلمان.وجوده مصدر توتر .

Lechef  ()  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 13h 01m |           
Peu importe qu'on soit avec ou contre Ghannouchi, ce n'est pas avec ce langage que la Tunisie avancera.
Si vous avez un dossier bien fait, il faudra saisir la justice qui est la seule capable de trancher et de prendre les mesures nécessaires.

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 13h 00m |           
أسئل على صاحبك استغناشي أما اطبيعة هي هي
السب و الشتم هي اللغة الوحيدة الي يعرفوها الأنذال



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