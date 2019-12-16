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صفاقس: انتفاع 680 شخصا بخدمات قافلة صحية تحسيسية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية عين شيخ روحه

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - نظمت شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس بالشراكة مع جمعية العون المباشر وبالتعاون مع جمعية الابرار وفوج عين شيخ روحة للكشافة التونسية، أمس الأحد، قافلة صحية متعددة الإختصاصات بالمدرسة الابتدائية عين شيخ روحه.

واستفاد من هذه القافلة قرابة 680 شخص من مختلف الشرائح العمرية و التي تتكون من ما يزيد عن 50 متطوع
و20 إطار طبي متعدد الاختصاصات كما نظمت الكشافة نشاط جمع عدد من الورشات التنشيطية كالرسم والرياضات الفردية للأطفال.


و تعتبر هذه المبادرة الصحية مناسبة لتقديم النصح و تحسيس المواطن بأهمية الوقاية من بعض الأمراض وطرق اتباع الحمية بخصوص المصابين بأمراض مزمنة والتاكيد ان الوقاية خير من العلاج وضرورة المراقبة الدورية والقيام بفحوصات للحفاظ علي صحتهم.


القافلة إنطلقت بموكب رفع الراية الوطنية على أنغام النشيد الوطني أثثته تشكيلة عسكرية وفرق كشفية من فوج عين شيخ روحه للكشافة التونسية أشرف عليه والي صفاقس أنيس الوسلاتي و معتمد صفاقس المدينة وممثلي عدد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني.

وقد ثمن والي صفاقس المجهودات المبذولة من قبل مختلف الجمعيات والمنظمات والمتطوعين من الإطار الطبي في تنظيم هذا اليوم الصحي والتنشيطي.

  
  
     
  

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