عبد اللطيف العلوي: مازللنا كان نقعدو نردحو مع عربية

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك دعوات من انصار الائتلاف للرد على الاعلامية عربية بالصادق بعد ان انتقدت النائب راشد الخياري...وقال عبد العلوي " ناس يسالو فيك شبيك ما تردش على عربية تسب فيكم هكة نسيب 12 مليون تونسي معلقين في رقبتي ونقعد نردح مع عربية".