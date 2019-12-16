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المرزوقي يعود راضية النصراوي

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - زار نهاية الأسبوع الماضي الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي كان مرفوقا بزوجته، المحامية والمناضلة راضية النصراوي لمؤازرتها والاطمئنان على صحتها.

يذكر أن راضية النصراوي كانت تحولت الأحد 8 ديسمبر، إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس للخضوع لعدد من الفحوصات.


تجدر الإشارة أن حمّة الهمامي أكّد أن زوجته راضية النصراوي تعاني من مرض مركّب حسب وصفه وتشكو من آلام على مستوى الرأس سببها ما تعرضت له من عنف واعتداءات زمن بن علي.

  
  
     
  

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