Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Tefraa9 Kitir  

رئيس الجمهورية يشرف على جلسة عمل مع عدد من القيادات الأمنية

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - التأمت مساء الجمعة 13 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج جلسة عمل مع عدد من القيادات الأمنية بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وبحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد ووزير الداخلية هشام الفوراتي.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تم خلال هذه الجلسة استعراض مستجدات الوضع الأمني في البلاد والتأكيد على حيادية المرفق العمومي للأمن وبحث الاستعدادات لمواجهة كل الطوارئ في ظل الوضع الأمني الراهن.


كما تم التطرق إلى النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ وما يتطلبه من مراجعة للتشريعات.

وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة رفع حالة التأهب للتوقي من حوادث الطرقات وتأمين عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف بمناسبة العطلة المدرسية واحتفالات آخر السنة الإدارية.

  
  
     
  

rtt-c837a440337a7d7b0ed122737da04d3a-2019-12-13 19:26:22






0 de 0 commentaires pour l'article 194348



En continu

الجمعة 13 ديسمبر 2019 | 16 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:20 07:23 05:50
18°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 17°
11.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
18°-1720°-1420°-1122°-1221°-15
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576267429|194348 5584|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires