الدولة تسترجع قرابة 53 هكتارا من أراضيها المستولى عليها في باجة

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية باجة أمس الخميس 12 ديسمبر 2019 ضيعة فلاحية دولية بيضاء محترثة بعلية تمسح قرابة 53 هك كائنة بعمادة القمرتي من معتمدية قبلاط من ولاية باجة.
وجرى استرجاع العقار المذكور على اثر تنفيذ قرار اخلاء صادر عن والي الجهة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة الجهوية المعنية.
وقد تسلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة العقار المسترجع للتعهد والتحوز به إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلع بوظيفته التنموية.
جدير بالذكر أن المساحة الجملية للعقارات الدولية المسترجعة قد بلغت إلى حد الآن في ولاية باجة ما يناهز 13948هك تم استردادها اثر تنفيذ قرارات إخلاء او قرارات إسقاط حق او أحكام قضائية أو حتى بصفة رضائية.
وجرى استرجاع العقار المذكور على اثر تنفيذ قرار اخلاء صادر عن والي الجهة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة الجهوية المعنية.
وقد تسلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة العقار المسترجع للتعهد والتحوز به إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلع بوظيفته التنموية.
جدير بالذكر أن المساحة الجملية للعقارات الدولية المسترجعة قد بلغت إلى حد الآن في ولاية باجة ما يناهز 13948هك تم استردادها اثر تنفيذ قرارات إخلاء او قرارات إسقاط حق او أحكام قضائية أو حتى بصفة رضائية.
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Par:BABANETTOO (France )
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