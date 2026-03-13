وزيرة الشؤون الثقافية تشرف على جلسة عمل لمتابعة إصلاح حوكمة المؤسسات الثقافية

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، الجمعة 13 مارس 2026، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة عدد من الملفات المتصلة بحوكمة المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة وتطوير هياكلها التنظيمية.واستُهلّت الجلسة باستعراض مشروع الهيكل التنظيمي لـ، مع التركيز على وضعية الأعوان والموارد البشرية، بهدف تحديد سبل تطوير الأداء الإداري وتعزيز التكامل بين مختلف المهام داخل الوكالة.كما تناولت الجلسة موضوع هيكلة قطاع التراث، من خلال بحث آليات تحسين تنظيمه والارتقاء بنجاعة تسييره، إلى جانب مناقشة مشروع إحداث، ومشروع إعادة هيكلة المؤسسات الناشطة بمدينة الثقافة، بما يعزز دورها كمركز إشعاع ثقافي يحتضن مختلف التظاهرات الفنية والإبداعية.وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية، بالمناسبة، ضرورة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بهيكلة قطاع التراث وتوضيح الأطر التنظيمية للمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، مشددة على أهمية تحسين ظروف عمل الأعوان وتثمين دورهم في دعم الشأن الثقافي.ودعت الصرارفي إلى مزيد التنسيق والعمل المشترك لدفع المشاريع الإصلاحية، خاصة مشروع إحداث الديوان الوطني للتراث وإعادة هيكلة مدينة الثقافة، بما يسهم في تعزيز إشعاعها الثقافي واحتضانها لمختلف التعبيرات الإبداعية.وتندرج هذه الجلسة في إطار جهود وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى تطوير منظومة العمل بالمؤسسات التابعة لها وتعزيز حوكمتها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويسهم في الارتقاء بالفعل الثقافي.