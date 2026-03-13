هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول رقمنة المسارات الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على الأهميـــة التي يوليها مجلس الهيئــــة لرقمنة المسارات الانتخابية ومتابعـــة وضعية مختلف الخدمات الإلكترونيــــة المسداة من قبل الهيئــــة وخاصة تلك التي تضعها على ذمـــة عموم المواطنين من ناخبين ومترشحين وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.وبين بوعكسر، خلال جلسة عمل عقدتها الهيئة حول تطوير الخدمات الرقمية التي تضعها الهيئـة على ذمة الناخبين والمترشحين، اليوم الجمعة، بحضور أعضاء مجلس الهيئـة وممثلين عن ديوان مجلس الهيئة والإدارات والمصالح المعنيـــــة، الحرص على أن يتم العمل على تحيين وتطوير هذه الخدمات بشكل مستمر بما من شأنه أن يسمح بتوفير المعلومات الدقيقــــة والشاملــــة والنفاذ إليها بشكل حيني ومباشر، وفق بلاغ للهيئة.وتولى ممثلو الإدارات المعنيــــة، خلال الجلسة، استعراض الخدمات الإلكترونيــــة التي تضعها الهيئــــة على ذمــــة عموم المواطنين ومشـــــاريع التطبيقات التي هي في طور الإنجاز.و ناقش المشاركون في الجلسة الوسائل الكفيلــــة لتطوير المنظومات الالكترونية وضمان إجراءات السلامـــة الخاصـة بها وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتحقيق ذلك.وتمت دعوة الإدارات المعنيــــة لتنويع و إثراء مضمون هذه الخدمات بما يستجيب لطلبات المستعملين وانتظاراتهم ويعزز ثقتهم في الهيئـــة ويسمح بتقريب الخدمات الإلكترونيـة وتسهيل عملية ولوجهم إليها وضبط خطة اتصالية لمزيد التعريف بها بما يسمح بتحقيق الأهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بالترفيع في نسب استغلال هذه المنظومات وتحقيق الاستفادة القصوى منها من قبل المواطنين.