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11 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق سليم الرياحي واحكام سجنية في حق اخرين

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة الحكم غيابيا ب11 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال سليم الرياحي وتخطىته ميئات الملايين كما حكمت ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق متهمين اثنين محالين معه في القضية من جنسية ليبية ومغربية وذلك على خلفية اتهامهم بتجاوزات مالية وفساد ....



  
  
     
  

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