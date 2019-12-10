محاكمة متهمين برصد ثكنة الجيش الوطني بفوسانة لاستهدافها فجرا والاستيلاء على الاسلحة والذخيرة

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - باشرت ظهر اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف تعلق بالتخطيط للهجوم فجرا على الثكنة العسكرية بفوسانة والاستيلاء من داخل مغازة الأسلحة على المتفجرات ومختلف أنواع الأسلحة ..
هذا بالإضافة إلى رصد اعوان امن وعسكريين بغية استهدافهم وفق ما ورد في ملف القضية وفي الابحاث ..
انكار ....
وقد انكر المتهمون اليوم خلال جلسة محاكمتهم التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو تبنيهم لأي فكر جهادي تكفيري كما نفوا رصدهم للثكنة ولاوقات تغيير الدوريات أو معرفة عدد العسكريين والسيارات المستعملة أو الاستفسار عن مغازة الأسلحة ...
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم ....
هذا بالإضافة إلى رصد اعوان امن وعسكريين بغية استهدافهم وفق ما ورد في ملف القضية وفي الابحاث ..
انكار ....
وقد انكر المتهمون اليوم خلال جلسة محاكمتهم التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو تبنيهم لأي فكر جهادي تكفيري كما نفوا رصدهم للثكنة ولاوقات تغيير الدوريات أو معرفة عدد العسكريين والسيارات المستعملة أو الاستفسار عن مغازة الأسلحة ...
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم ....
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