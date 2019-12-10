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رضا الكزدغلي يتهم مخرجة القناة الوطنية بتوظيف المرفق العمومي لخدمة عبير موسي ويدعو لفتح تحقيق

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - دعا الاثنين 9 ديسمبر الخبير في الاعلام والاتصال، رضا الكزدغلي الإدارة العامة للقناة الوطنية إلى فتح تحقي قحول شبهة توظيف المؤسسة لأغراض سياسوية حزبية.

وأشار الكزدغلي إلى أن مخرجة القناة الوطنية في تغطيتها لأزمة مجلس النواب الأخيرة، كانت تركّز عدستها على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتعتمد اختيار زوايا تصوير معينة مدروسة لإبرازها.


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واعتبر أن التغطية كانت موجهة لخدمة عبير موسي وحزبها مشيرا إلى أن هذه المخرجة لديها علاقة حزبية مباشرة بحزب عبير موسي واصفا ما حصل بالتوظيف والانحراف الخطير بدور التلفزة الوطنية.

  
  
     
  

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