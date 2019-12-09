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عبير موسي تهاجم سامية عبو: الناس هذوما لا عندهم لا ميثاق ولا أخلاق سياسية... احترموا رواحكم

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - هاجمت الاثنين 9 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري بالبرلمان عبير موسي، النائبة عن كتلة التيار الديمقراطي سامية عبّو على خلفية تصريحاته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد 8 ديسمبر.

وقالت عبير موسي في مداخلة على إذاعة موزاييك أف أم "الي قالتو سامية عبو أشنع ألف مرة ملّي قالتّو نائبة النهضة وهذا دليل الي هاذم ناس لا عندهم ميثاق ولا أخلاق في السياسة".
وأكّدت على ضرورة أخلقة العمل السياسي وأن حزبها أوّل من دعا لذلك مضيفة أنه "من المستحيل تصدر علينا الفاظ نابية احنا ناس ننتقدو بالحجة والدليل اما ما نمسوش الذوات البشرية".

واستدركت مهدّدة "انتهت الفسحة، فسحة سب وشتم الدساترة والتجمعيين من كل من هب ودب ونعتنا بأبشع النعوت انتهي وموش مقبول ولن نسكت عليه، وندعو هؤلاء أن يحترمو أنفسهم وما يلزّناش للتصعيد".



  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194039

Tfouhrcd  (Germany)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 10h 18m |           
يا اعلام العار خادمة المخلوع الى مزبلة التاريخ



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