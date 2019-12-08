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الجملي: لا وجود لأزمة... والمفاوضات مازالت متواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - خصّص رئيس الحكومة المكلّف الحبيب جملي يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 لمقابلة عدد من الكفاءات الوطنية بالإضافة إلى متابعة تقدّم أشغال اللجنة المكلفة بإعداد برنامج عمل الحكومة المقبلة.

وأكد رئيس الحكومة المكلف عدم وجود أزمة مشددا على أن المفاوضات مازالت متواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.


Credits ٍShems FM

وأضاف الحبيب الجملي، في تصريح إعلامي، اليوم الأحد 08 ديسمبر 2019، أنه منفتح على أعداد كبيرة من الشخصيات والحوار مستمر والباب مفتوح وفق قوله.

  
  
     
  

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