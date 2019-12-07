صفاقس: يقتل زوجته ذبحا ويلوذ بالفرار

Samedi 07 Decembre 2019



باب نات

- أقدم شخص بطريق منزل شاكر كلم 7 بصفاقس على قتل زوجته ذبحا قبل ان يتحصن بالفرار.وبمجرد اكتشاف الجريمة تحركت مصالح الامن بمنطقة الامن بصفاقس الجنوبية وحل ممثل النيابة العمومية لمعاينة الجثة وفق ما ورد في موقع journalistesfaxien.وتحاول جميع مصالح الامن وفق نفس المصدر القبض على الجاني للتعرف على اسباب الجريمة ودواعيها