الديوانة تحجز مسدّس صوتي و ذخيرة و 72000 أورو في ثلاث عمليات نوعية بمطار تونس قرطاج

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - تمكنّ أعوان فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 06 ديسمبر 2019 من إحباط محاولة تهريب مسدّس صوتي من صنع ألماني و 98 إطلاقة عيار 06 مم و مرود تنظيف و أصفاد حديدية تمّ ضبطها بعد إخضاع مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من باريس إلى التفتيش البدني الدقيق، حيث تمّ العثور عليها مخفية في كيس بلاستيكي داخل تبّانه.
و بالتحقيق مع المشتبه به صرّح أنه أخفى هذه القطع في مرحلة أولى داخل حذاء رياضي في حقيبة أمتعته و بوصوله إلى منطقة التفتيش الديواني لاحظ تشديد اجراءات المراقبة فتراجع إلى دورات المياه و قام بإخفاء المسدّس و توابعه تحت طيات ملابسه الداخليّة، إلاّ أنّ أعوان الديوانة تمكنوا من رصده و تتبعه و كشف مخطّطه.
تمّ بإذن من النيابة العمومية توجيه المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.
و في سياق متّصل تمكنت نفس الفرقة من حجز كمية هامة من السجائر الإلكترونية الفاخرة و مستلزماتها بلغ عددها الجملي 732 قطعة و ناهزت قيمتها 15 ألف دينار تمّ ضبطها بحوزة مسافر تونسي قادم من باريس.
و من جهة أخرى نجحت فريق الإستطلاع التابع لفرقة تفتيش المسافرين على مستوى قاعة الرحيل في إحباط عملية تهريب لمبلغ مالي من العملة الأجنبية بلغ 72000 أورو بحوزة مسافرة جزائرية قاصدة مدينة اسطنبول التركية.
و بالتحقيق مع المشتبه به صرّح أنه أخفى هذه القطع في مرحلة أولى داخل حذاء رياضي في حقيبة أمتعته و بوصوله إلى منطقة التفتيش الديواني لاحظ تشديد اجراءات المراقبة فتراجع إلى دورات المياه و قام بإخفاء المسدّس و توابعه تحت طيات ملابسه الداخليّة، إلاّ أنّ أعوان الديوانة تمكنوا من رصده و تتبعه و كشف مخطّطه.
تمّ بإذن من النيابة العمومية توجيه المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.
و في سياق متّصل تمكنت نفس الفرقة من حجز كمية هامة من السجائر الإلكترونية الفاخرة و مستلزماتها بلغ عددها الجملي 732 قطعة و ناهزت قيمتها 15 ألف دينار تمّ ضبطها بحوزة مسافر تونسي قادم من باريس.
و من جهة أخرى نجحت فريق الإستطلاع التابع لفرقة تفتيش المسافرين على مستوى قاعة الرحيل في إحباط عملية تهريب لمبلغ مالي من العملة الأجنبية بلغ 72000 أورو بحوزة مسافرة جزائرية قاصدة مدينة اسطنبول التركية.
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Par:mandhouj (France )
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