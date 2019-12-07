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طائرة الخطوط التونسية TU791 القادمة من لندن تهبط اضطراريا في مرسيليا

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - وصلت رحلة الخطوط التونسية القادمة من لندن مساء أمس الجمعة تونس قرابة منتصف الليل بتأخير 3 ساعات وذلك بسبب اضطرارها للهبوط بمطار مرسيليا للخضوع الى معاينة فنية
وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة، أن قائد طائرة الرحلة TU791 تلقى إشارات استوجبت منه اتخاذ قرار الهبوط وفقا للاجراءات الجاري بها العمل تبين اثر الفحص أنها انذار خاطئ.



  
  
     
  

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