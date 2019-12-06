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سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موسي أمر مقرف ونحن في المحاماة نعرفها جيّدا فهي وقحة وعنيفة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - هاجمت الجمعة 6 ديسمبر، كرونيكور إذاعة أي أف أم، سنية الدهماني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على خلفية الفوضى التي أحدثتها في مجلس النواب.

وقالت الدهماني ان عبير موسي عندما دخلت إلى البرلمان كانت تعرف جيّدا ماذا ستفعل في إشارة إلى التشويش واثارة الفوضى والمناوشات وتعطيل أشغال مجلس النواب.
ووصفت ما تقوم به عبير موسي من اعتصام واحتجاز للمجلس والنواب بالأمر المقرف وندّدت بما اعتبرتها وقاحة من عبير موسي بإعلانها أنه لن يتم مناقشة قانون المالية الي حين الاعتذار لها.


وعلّقت سنية الدهماني مستنكرة "هذم ناس ما تهمهمش مصلحة البلاد ويمكن الناس ما تعرفش عبير موسي آما أحنا في المحاماة نعرفها جيّدة فهي امرأة وقحة وعنيفة وصدامية".


  
  
     
  

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