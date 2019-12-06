برهان بسيس: بن علي كان همّو ثمن ''السكالوب'' ويكره السياسيين وكان يردد '' يرزيكم في نخبة تونس''

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - قال الناشط السياسي والاعلامي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان الهم الوحيد للرئيس الاسبق زين العابدين بن علي عندما يستيقظ صباحا هو ثمن " السكالوب" حيث كان يتصل بوزير التجارة حينها منذر الزنايدي ويطالبه بتخفيض الاسعار.
وأضاف بسيس " بن علي كان يكره السياسة والسياسيين لان النخب كان تعامله على انه مجرد امني مضيفا " الرئيس الأسبق كان يعرف "خنار السياسيين والنخب".
وتابع برهان بسيس " بن علي عندما التقيته قال لي " يرزيك في النخب التونسية نعرفهم علاش يجيو وعلاش يمشيو" مضيفا " بن علي همو كيلو الطماطم وكيلو اللحم والسكالوب".
وأضاف بسيس " بن علي كان يكره السياسة والسياسيين لان النخب كان تعامله على انه مجرد امني مضيفا " الرئيس الأسبق كان يعرف "خنار السياسيين والنخب".
وتابع برهان بسيس " بن علي عندما التقيته قال لي " يرزيك في النخب التونسية نعرفهم علاش يجيو وعلاش يمشيو" مضيفا " بن علي همو كيلو الطماطم وكيلو اللحم والسكالوب".
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Par:belfahem (Tunisia )
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