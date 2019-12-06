رضا الجوادي: سنخوض معركة تطهير الاتحاد ولا مستقبل لتونس بالمزج بين النقابي والسياسي

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب رضا الجوادي في مداخلة على قناة التاسعة ان ائتلاف الكرامة سيخوض معركة تطهير اتحاد الشغل من الفاسدين والانتهازيين.واضاف رضا الجوادي " من تجربة داخلية في اتحاد الشغل لا يمكن ان تتطور البلاد بالمزج بين العمل السياسي والعمل النقابي.وتابع رضا الجوادي " سنتابع ملفات فساد قيادات في الاتحاد وذلك باللجوء الى القضاء مضيفا " فرحات حشاد قال احبك ياش شعب وليس سانتقم من اقتصاد الشعب".