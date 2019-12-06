رضا الجوادي: سنخوض معركة تطهير الاتحاد ولا مستقبل لتونس بالمزج بين النقابي والسياسي

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - قال النائب رضا الجوادي في مداخلة على قناة التاسعة ان ائتلاف الكرامة سيخوض معركة تطهير اتحاد الشغل من الفاسدين والانتهازيين.
واضاف رضا الجوادي " من تجربة داخلية في اتحاد الشغل لا يمكن ان تتطور البلاد بالمزج بين العمل السياسي والعمل النقابي.
وتابع رضا الجوادي " سنتابع ملفات فساد قيادات في الاتحاد وذلك باللجوء الى القضاء مضيفا " فرحات حشاد قال احبك ياش شعب وليس سانتقم من اقتصاد الشعب".
واضاف رضا الجوادي " من تجربة داخلية في اتحاد الشغل لا يمكن ان تتطور البلاد بالمزج بين العمل السياسي والعمل النقابي.
وتابع رضا الجوادي " سنتابع ملفات فساد قيادات في الاتحاد وذلك باللجوء الى القضاء مضيفا " فرحات حشاد قال احبك ياش شعب وليس سانتقم من اقتصاد الشعب".
En continu
- Hier 20:54 قادرون و بحول الله منتصرون
- Hier 19:28 الشاهد يدشن الطريق السريعة القيروان - سوسة
- Hier 12:56 فضيحة البرلمان التونسي..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:17
|07:17
|05:45
|
11°
|19°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-10
|20°-12
|18°-12
|19°-12
|16°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 611) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 862) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 454) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 753) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 206) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 388) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 798) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 119) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 704) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 075) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 831) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 830) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 886) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 770) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 186) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 245) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 078) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 028) عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعا
( 39 812) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 677) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur: الجورشي: عبير موسي لن تصمت وستستغل أي فرصة للتشويش واثارة الفوضى