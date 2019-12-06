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رضا الجوادي: سنخوض معركة تطهير الاتحاد ولا مستقبل لتونس بالمزج بين النقابي والسياسي

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - قال النائب رضا الجوادي في مداخلة على قناة التاسعة ان ائتلاف الكرامة سيخوض معركة تطهير اتحاد الشغل من الفاسدين والانتهازيين.
واضاف رضا الجوادي " من تجربة داخلية في اتحاد الشغل لا يمكن ان تتطور البلاد بالمزج بين العمل السياسي والعمل النقابي.
وتابع رضا الجوادي " سنتابع ملفات فساد قيادات في الاتحاد وذلك باللجوء الى القضاء مضيفا " فرحات حشاد قال احبك ياش شعب وليس سانتقم من اقتصاد الشعب".



  
  
     
  

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