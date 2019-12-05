ماهر مذيوب لعبير موسى: تعطيل نقاش الميزانية ترقى الى ارتكاب جريمة ولو ان بورقيبة حي لعاتبك

Jeudi 05 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام ان نواب الحزب الدستوري الحر وزعيمتهم أجرموا في حق الشعب وذلك لمحاولة تعطيل الاشخاص.وقال ماهر مذيوب " الذين يحاسبون النائبة جميلة الكسيكسي يعرفون جيدا تهجم عبير موسى على نواب الكتلة ووصفهم بالخوانجية والدواعش متابعا " اذا ارادت عبير موسى تحمل مسؤولية تعطيل المناقشات عليها ان تخرج للعلن وتؤكد انها تتحمل منع مرتبات الموظفين".واضاف ماهر مذيوب " راشد الغنوشي حاول تلطيف الاجواء وتم دعوة عبير موسى لحل الخلاف لكنها رفضت الحضور والاستجابة للرئيس متابعا " بورقيبة رحمه الله لو قام من قبره لغضب من عبير موسى لانه يؤمن بالتغيير من داخل المؤسسات وليس باسقاط المؤسسات.