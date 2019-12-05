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عبير موسي تُّصعّد وتُعلن منع انعقاد أي جلسة لمناقشة ميزانية 2020 قبل ان تُصدر النهضة اعتذارا رسميا

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - جددت ليلة الأربعاء 4 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسكها بالاعتصام داخل قبة البرلمان الي حين اصدار كتلة حركة النهضة اعتذارا رسميا لها ولكتلتها.
وأعلنت عبير موسي انها ستمنع انعقاد جلسات مناقشة ميزانية الدولة قائلة "لن تنعقد أي جلسة قبل تقديم اعتذار رسمي يعيد الاعتبار لنا بعد الإهانة التي تعرضنا لها من قبل نائبة النهضة".




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193825

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 08h 39m |           
نواب حركة و بقية النواب الأحرار كفاكم جبناً و انبطاح و طحين و قلة حياء .. فواجب عليكم الان رفع الحصانة عن هاته الباغية و طردها من البرلمان باغلبية الأصوات و محاكمتها بسبعين تهمة على الأقل ..
لا يجب التعلل بالديمقراطية في هكذا الأحوال .. لان الشيء الذي تقوم به هاته النفاية الكلوشارة داخل قبة البرلمان هو عار على الديمقراطية و عار عليكم .
لمدة خمسين سنة هل ترك هؤلاء السفهاء فرصة لمن يتكلم حتى مجرد ابداء رأي في الشارع و ليس في البرلمان؟؟
و الان هاته الباغية تصول و تجول تحت قبة البرلمان و كأنه زريبة بوهم الحنين المقبور !!!!!

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 07h 47m |           
….،،،،،و تواصل الوشواشة
👎🏿المرتزقة💰
👹 في التشويييييييش في برلمان الشعب🦟

🛠 الشعب يريد الناس إلي تخدم ⚒

🗣 ميش ناس الي تنبح 🗣




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