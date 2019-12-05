عبير موسي تُّصعّد وتُعلن منع انعقاد أي جلسة لمناقشة ميزانية 2020 قبل ان تُصدر النهضة اعتذارا رسميا

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - جددت ليلة الأربعاء 4 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسكها بالاعتصام داخل قبة البرلمان الي حين اصدار كتلة حركة النهضة اعتذارا رسميا لها ولكتلتها.
وأعلنت عبير موسي انها ستمنع انعقاد جلسات مناقشة ميزانية الدولة قائلة "لن تنعقد أي جلسة قبل تقديم اعتذار رسمي يعيد الاعتبار لنا بعد الإهانة التي تعرضنا لها من قبل نائبة النهضة".
وأعلنت عبير موسي انها ستمنع انعقاد جلسات مناقشة ميزانية الدولة قائلة "لن تنعقد أي جلسة قبل تقديم اعتذار رسمي يعيد الاعتبار لنا بعد الإهانة التي تعرضنا لها من قبل نائبة النهضة".
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Par:jeb2013ri (Tunisia )
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