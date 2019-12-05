حبيب بوعجيلة: عبير موسي بلطجية معادية للثورة

Jeudi 05 Decembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي حبيب بوعجيلة في قناة التاسعة ان عبير موسي بلطجية معادية للثورة و ما تقوم به في المجلس ليست رؤية سياسية او خصومات فكرية تحدث بين النواب في كل برلمانات العام . و أضاف في برنامج Rendez-vous 9 انها لا تؤمن بدستور الثورة و لا بالديمقراطية و مهمتها هي التعطيل فقط...