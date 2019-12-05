Radio Babnet Tunisie On Air: Nour Mehanna - Sid Enness  

حبيب بوعجيلة: عبير موسي بلطجية معادية للثورة

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي حبيب بوعجيلة في قناة التاسعة ان عبير موسي بلطجية معادية للثورة و ما تقوم به في المجلس ليست رؤية سياسية او خصومات فكرية تحدث بين النواب في كل برلمانات العام . و أضاف في برنامج Rendez-vous 9 انها لا تؤمن بدستور الثورة و لا بالديمقراطية و مهمتها هي التعطيل فقط...



  
  
     
  
rtt-540b304ffa65e59cbb1e28738bf925e3-2019-12-05 06:58:28






0 de 0 commentaires pour l'article 193822



En continu

الخميس 05 ديسمبر 2019 | 8 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:44
10°
 18° % 93 :الرطــوبة
تونــس
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-920°-1220°-1218°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575527184|193822 479|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires