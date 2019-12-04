في منوبة ... الاطاحة بمنفذ براكاج بموس لتلميذ 14 سنة

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - اوقف اليوم الأربعاء اعوان مركز الامن الوطني بالدندان واعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنوبة مصنف خطير نفذ ليلة أمس براكاج مروع لتلميذ يبلغ من العمر 14 سنة حيث اعترض سبيله بعد أن نزل من دراجته النارية وحاول افتكاك هاتفه الجوال ولما دافع التلاميذ عن نفسه استل المتهم موسا وطعن به التلاميذ في بطنه بالقرب من احد المعاهد النموذجية بمنوبة ولاذ بالفرار ..
ولا تزال الابحاث جارية مع المتهم الذي تم حجز اداة الجريمة ودراجته النارية بمنزله بجهة الزهروني ...
ولا تزال الابحاث جارية مع المتهم الذي تم حجز اداة الجريمة ودراجته النارية بمنزله بجهة الزهروني ...
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Par:ahmed01 (France )
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