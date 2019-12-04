منتسبون للدستوري الحر يتهجّمون على النائبة جميلة الكسيكسي بألفاظ عنصرية على أساس اللون والشكل

Mercredi 04 Decembre 2019



باب نات

- شنّ الأربعاء 4 ديسمبر، بعض المنتسبين والمناصرين للحزب الدستوري الحر حملة ضد النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي بسبب مداخلتها الثلاثاء في البرلمان التي تضمنت تهجّما على الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي.وأثار المنتسبون للدستوري الحر جدلا واسعا بسبب الألفاظ العنصرية التي تم استعمالها لمهاجمة جميلة الكسيكسي على أساس لونها وشكلها والتي نترفّع عن نقلها.يذكر أن القيادي بحركة النهضة سمير ديلو أكّد أن الحركة قامت بمعاينة صفحة على الفايسبوك لأحد المنتسبين للدستوري الحر وقرّرت مقاضاته.وأضاف ديلو، في تصريح إعلامي، بالبرلمان، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، “أن هذا الشخص / صالح ناجي/ نشر صورة لجميلة الكسيكسي كتب عليها ‘قبل دخولها للمجلس’ ووضع مكانها صورة غوريلا، ثم نشر صورتها الحقيقية وكتب عليها بعد دخولها للمجلس، ونشر بجانبها صورة عبير موسي وكتب ‘هذه القردة تتطاول على لبؤة المجلس’ “.وشدّد ديلو على أن نواب الدستوري الحرّ يقدمون أنفسهم أنهم ضحايا ثم يقومون بهذه الممارسات.وأكّد ديلو في السياق ذاته، رفضه شخصيا لأن يوصف أي زميل نائب بنعوت مسيئة على غرار عبارة ‘كلوشارات’ وغيرها. يذكر أن نواب الحزب الدستوري الحر قطعوا أشغال لجنة المالية، اليوم، لمطالبة كتلة حركة النهضة بتقديم اعتذار رسمي على خلفية توجه النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي بعبارات شديدة اللهجة وانتقادات لاذعة لنواب الدستوري الحر خلال جلسة عامة مساء أمس الثلاثاء.وهدّد عضو لجنة المالية عن كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، في هذا الإطار، بإيقاف أشغال البرلمان ولجنة المالية. وقرر نواب الدستوري الحرّ، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان، منذ ليلة أمس، إلى حين تقديم كتلة النهضة اعتذارا رسميا عن تصريحات الكسيكسي.