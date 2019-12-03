المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019

Mardi 03 Decembre 2019
صادق نواب الشعب منذ قليل على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 موافقة 109 أصوات، واعتراض 19 نائبا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.
واختتمت الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية التكميلي، بأجواء متشنجة، بعد أن هاجمت إحدى نواب النهضة، النائب عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي واتهمتها بالعمل على عرقلة التصويت على القانون من أجل خلفيات سياسية، وهو ما أثار سخط كتلة الحزب الدستوري الحر الذين احتجوا على كلمة نائب حركة النهضة.
واختتمت الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية التكميلي، بأجواء متشنجة، بعد أن هاجمت إحدى نواب النهضة، النائب عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي واتهمتها بالعمل على عرقلة التصويت على القانون من أجل خلفيات سياسية، وهو ما أثار سخط كتلة الحزب الدستوري الحر الذين احتجوا على كلمة نائب حركة النهضة.
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