ترامب: إيران أولوية في أجندة واشنطن قبل ملف كوبا

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 07:23
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات مع كوبا، لكنه أكد أن الملف الإيراني يحظى بالأولوية في المرحلة الحالية، في ظل التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن واشنطن منخرطة في حوار مع هافانا، “لكن التعامل مع إيران يأتي أولًا”، مشيرًا إلى أن أنصاره في جنوب فلوريدا، حيث تقيم جالية كوبية كبيرة، يتطلعون إلى تغييرات في العلاقات الثنائية بعد عقود من التوتر.


وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إجراء محادثات مع ترامب خلال الأيام الماضية، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في الاتصالات بين البلدين.


وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تحولات متسارعة منذ مطلع عام 2026، في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها إدارة ترامب، خاصة بعد إجراءات اقتصادية استهدفت مصادر الطاقة التي تعتمد عليها هافانا.

وأدت هذه التطورات إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا، مع تسجيل انقطاعات مطولة في التيار الكهربائي وتأثر قطاعات حيوية، في وقت تستمر فيه الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين بحثًا عن مخرج للأزمة.
