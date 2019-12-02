والدة سائق الحافلة : ابني طرد من وكالة اسفار اشتغل فيها لمدة 3 سنوات عندما طالب بدفتر علاج

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - قالت والدة هيثم الضيف سائق الحافلة السياحية الّتي تعرضت لحادث مرور بعمدون من ولاية باجة ان مشغّل ابنها يعمل بوزارة الداخلية، و يتعامل معه المرحوم بعد طرده من وكالة اسفار اشتغل فيها لمدة 3 سنوات و عندما طالب بدفتر علاج و تغطية اجتماعية استغنت عن خدماته .
وتحدثت والدة المتوفي في تصريح للقناة الوطنية عن ظروفهم الاجتماعية خاصة و ان ابنها كان ركيزة العائلة و رحل و ترك زوجته حاملا في الشهر الثالث.
وتحدثت والدة المتوفي في تصريح للقناة الوطنية عن ظروفهم الاجتماعية خاصة و ان ابنها كان ركيزة العائلة و رحل و ترك زوجته حاملا في الشهر الثالث.
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- 16:47 والي باجة يقدّم استقالته
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Par:bejaoui (Germany )
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