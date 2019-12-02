أثناء نقل جثمان أحد ضحايا فاجعة عمدون : القطار يدهس بنت خالة الضحية وخالتها

Lundi 02 Decembre 2019



باب نات

- في مشهد دراماتيكي توفيت بنت خالة إحدى ضحايا حافلة عمدون اثناء نقل الجثمان صباح اليوم الاثنين حيث صدمها قطار كما نقلت الخالة الى مصحة لتلقي العلاج وهي في حالة حرجة.وقال مراسل اذاعة موزاييك ان بنت خالة الضحية نزلت من السيارة لكي ترتاح قريبا من سكة القطار لتتعرض للحادث الى جانب والدتها في الطريق الى تونس.