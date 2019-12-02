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ثلاث أخوات من بين ضحايا فاجعة عمدون

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
أفادت اذاعة موزاييك أن من بين ضحايا حادث إنقلاب الحافلة بجهة عمدون ثلاث أخوات من ولاية القصرين وهن سوسن بوراوي وآمال بوراوي وعبير بوراوي.


شقيقان من المحمدية ضمن ضحايا 'فاجعة عمدون'


كما أكدت موزاييك أنّ من بين ضحايا حادث انقلاب الحافلة بجهة عمدون شقيقين من جهة المحمدية، وهما ضحى الحاجي ونضال الحاجي

القائمة الإسمية لضحايا 'فاجعة عمدون'

كما تحصلت موزاييك على قائمة أسماء ضحايا حادث إنقلاب الحافلة بجهة عمدون الذين سلمت جثامينهم إلى عائلاتهم هم على التوالي :

سوسن خليفي
هشام الجويني
أحمد العروبي
سوار بالآغة
محمد أمين نصر الله
أنيس الوحيشي
لبنى دربالي
عبير عوادي
سوسن بوراوي
آمال بوراوي
عبير بوراوي
صابرين دخلاوي
مروان الخالدي
حمزة الصالحي
هبة عبد اللاوي
عائدة الغربي
رامي الخليفي
لبنى دربالي
ابراهيم قبلة
هيثم الضافي
ضحى الحاجي
نضال الحاجي

  
  
     
  
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