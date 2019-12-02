ثلاث أخوات من بين ضحايا فاجعة عمدون

Lundi 02 Decembre 2019



شقيقان من المحمدية ضمن ضحايا 'فاجعة عمدون'

القائمة الإسمية لضحايا 'فاجعة عمدون'

أفادت اذاعة موزاييك أن من بين ضحايا حادث إنقلاب الحافلة بجهة عمدون ثلاث أخوات من ولاية القصرين وهن سوسن بوراوي وآمال بوراوي وعبير بوراوي.كما أكدت موزاييك أنّ من بين ضحايا حادث انقلاب الحافلة بجهة عمدون شقيقين من جهة المحمدية، وهما ضحى الحاجي ونضال الحاجيكما تحصلت موزاييك على قائمة أسماء ضحايا حادث إنقلاب الحافلة بجهة عمدون الذين سلمت جثامينهم إلى عائلاتهم هم على التوالي :سوسن خليفيهشام الجوينيأحمد العروبيسوار بالآغةمحمد أمين نصر اللهأنيس الوحيشيلبنى درباليعبير عواديسوسن بوراويآمال بوراويعبير بوراويصابرين دخلاويمروان الخالديحمزة الصالحيهبة عبد اللاويعائدة الغربيرامي الخليفيلبنى درباليابراهيم قبلةهيثم الضافيضحى الحاجينضال الحاجي