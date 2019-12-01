Dimanche 01 Decembre 2019
أكّد المدير الجهوي للحماية المدنية في جندوبة مالك المهوبي في تصريح لاذاعة موزاييك وفاة 19 شخصا على عين المكان ونقل 22 جريحا إلى مستشفيات عمدون وباجة، في حادث إنقلاب حافلة سياحية بمنطقة عين السنوسي الرابطة بين باجة وعين دراهم، والذي جدّ ظهر اليوم.
وتتمثل صورة الحادث في انقلاب حافلة في منحدر تقل شبابا للقيام بجولة سياحية.
وحسب المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، العميد منير الريابي، في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" فإن عدد الضحايا 20 قتيلا على الأقل.
وتتمثل صورة الحادث في انقلاب حافلة في منحدر تقل شبابا للقيام بجولة سياحية.
وحسب المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، العميد منير الريابي، في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" فإن عدد الضحايا 20 قتيلا على الأقل.
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Par:Fessi425 ( )
Sur: قتلى وجرحى في إنقلاب حافلة سياحية في عين دراهم