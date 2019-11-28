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بعد أن وصفه بالمرتزق، البلومي يصف سيف مخلوف بالمريض ويعلن مقاضاته ويتحدّاه أن يتخلى عن الحصانة

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - عبّر الخميس 28 نوفمبر، الإعلامي حمزة البلومي عن امتعاضه من تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التي وصفه فيها بالمرتزق الذي تحصّل على أموال لفبركة فيديو المرزوقي.
وقال البلومي "أنا لا أرد على تقشقيش الحناك متاع النواب المرضى آما نشكي بيهم" مشيرا إلى قراره بمقاضاة مخلوف متحدّيا سيف مخلوف أن يتخلّى عن الحصانة.

يذكر أن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كان تقدّم بقضية في حق البلومي بسبب ما اعتبره فبركة تصريحات أدلى بها في دولة قطر حول الوضع في سوريا تم تقديمها على أساس أنها في علاقة بتونس.


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