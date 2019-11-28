بعد أن وصفه بالمرتزق، البلومي يصف سيف مخلوف بالمريض ويعلن مقاضاته ويتحدّاه أن يتخلى عن الحصانة

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - عبّر الخميس 28 نوفمبر، الإعلامي حمزة البلومي عن امتعاضه من تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التي وصفه فيها بالمرتزق الذي تحصّل على أموال لفبركة فيديو المرزوقي.
وقال البلومي "أنا لا أرد على تقشقيش الحناك متاع النواب المرضى آما نشكي بيهم" مشيرا إلى قراره بمقاضاة مخلوف متحدّيا سيف مخلوف أن يتخلّى عن الحصانة.
يذكر أن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كان تقدّم بقضية في حق البلومي بسبب ما اعتبره فبركة تصريحات أدلى بها في دولة قطر حول الوضع في سوريا تم تقديمها على أساس أنها في علاقة بتونس.
اقرأ أيضا: مخلوف: الياس الغربي مبدع... ولطفي العماري و مايا القصوري يحقدو على التوانسة
وقال البلومي "أنا لا أرد على تقشقيش الحناك متاع النواب المرضى آما نشكي بيهم" مشيرا إلى قراره بمقاضاة مخلوف متحدّيا سيف مخلوف أن يتخلّى عن الحصانة.
يذكر أن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كان تقدّم بقضية في حق البلومي بسبب ما اعتبره فبركة تصريحات أدلى بها في دولة قطر حول الوضع في سوريا تم تقديمها على أساس أنها في علاقة بتونس.
اقرأ أيضا: مخلوف: الياس الغربي مبدع... ولطفي العماري و مايا القصوري يحقدو على التوانسة
En continu
- Hier 22:17 ألبانيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
- Hier 20:50 حملة أمنية كبرى في الوردانين
- Hier 19:48 وزير الداخلية يستقبل النائب راشد الخياري
- Hier 16:29 حكومة ثورية أم حكومة صورية..
- Hier 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:10
|05:39
|
20°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-13
|22°-12
|20°-14
|22°-13
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
(116 362) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 902) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 657) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 89 385) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 560) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 249) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 573) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 023) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 114) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 930) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 347) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 253) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 930) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 253) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 067) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 634) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 610) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 293) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 905) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 44 393) منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تك
Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم: كاتب الدولة للشباب أول حريف ل''تاكسي سكوتور''